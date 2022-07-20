Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Прятались, бегали, боялись". Пенсионерка в разрушенном Харькове кормит сто бездомных котов

32 минуты назад

Наталье Пастернак 68 лет, она живет в Северной Салтовке в Харькове. Пенсионерка осталась дома после начала войны и посвятила свое время заботе об оставшихся на улице котах.

По ее словам, на ее попечении больше сотни животных. Северная Салтовка – некогда один из самых густонаселенных харьковских районов, первым подвергся обстрелам. Люди бежали, а котов оставили. Наталья говорит, что не может бросить их, поэтому каждый день приносит им еду.