"Мое маленькое горе". Как жители дома в Киеве, в который попала ракета, спасают квартиры

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"Мое маленькое горе". Как жители дома в Киеве, в который попала ракета, спасают квартиры

24 минуты назад

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В киевскую многоэтажку на улице Лобановского российская ракета попала на второй день войны. Эти кадры видел весь мир.

Сейчас в доме, где раньше жили 400 семей, никто не живет. Киевские власти обещают отремонтировать дом, но для этого придется демонтировать верхние этажи.

Анастасия Грибанова из Украинской службы Би-би-си побывала в этом доме и поговорила с теми, чьи квартиры пострадали больше всего. Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: