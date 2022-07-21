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Жертвы обстрела у рынка в Харькове

59 минут назад

Оживленная площадь и автобусная остановка около крупного рынка в Харьковн попали под обстрел. Свидетели и пострадавшие рассказывают, что видели горящих людей. Городские власти утверждают, что на рынке не было абсолютно ни каких военных объектов. По их данным, в результате удара погибли 3 человека и 23 были ранены.