Жертвы обстрела у рынка в Харькове
Жертвы обстрела у рынка в Харькове
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Оживленная площадь и автобусная остановка около крупного рынка в Харьковн попали под обстрел. Свидетели и пострадавшие рассказывают, что видели горящих людей. Городские власти утверждают, что на рынке не было абсолютно ни каких военных объектов. По их данным, в результате удара погибли 3 человека и 23 были ранены.
На момент публикации Минобороны РФ не давало комментариев по обстрелу рынка в Харькове.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
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