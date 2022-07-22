"День сурка". Как живет оккупированный Мариуполь

52 минуты назад

Прошло два месяца с тех пор, как Мариуполь оказался под контролем России, когда украинские военные с "Азовстали" сдались в плен. Теперь здесь не стреляют, люди не умирают от обстрелов, но, по их собственным словам, теперь им приходится бороться, чтобы не умереть от голода.