"День сурка". Как живет оккупированный Мариуполь
"День сурка". Как живет оккупированный Мариуполь
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Прошло два месяца с тех пор, как Мариуполь оказался под контролем России, когда украинские военные с "Азовстали" сдались в плен. Теперь здесь не стреляют, люди не умирают от обстрелов, но, по их собственным словам, теперь им приходится бороться, чтобы не умереть от голода.
Жители по-прежнему вынуждены готовить на улице, работы в городе нет, продукты доступны только на уличном рынке, большинство людей зависят от гуманитарной помощи.
По данным ООН, в городе разрушено 90% зданий.Журналисты Reuters поговорили с жителями Мариуполя.
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