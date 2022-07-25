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Аугсбург гасит фонари. Как в немецком городе готовятся к энергетическому кризису

59 минут назад

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В крупном немецком городе Аугсбург, на юго-западе Германии, городские власти принимают контрмеры против роста цен на энергоносители. Мэрия Аугсбурга уже отключило вечернюю подсветку знаменитых зданий города, выключила фонтаны, понизила температуру воды в общественных бассейнах и предлагает с осени понизить температуру в отапливаемых муниципальных зданиях. Жители города с пониманием отнеслись к этой инициативе.