ЛГБТ-семья в Латвии: путь к признанию
ЛГБТ-семья в Латвии: путь к признанию
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Яна Яриновская и Лилита Пориете живут вместе уже шесть лет, а с прошлого года женщины вместе воспитывают дочь. В Латвии у них нет возможности заключить официальный брак. Тем не менее свое право называться семьей женщины смогли отстоять в суде.
Латвийские суды в 2022 году вынесли несколько решений о признании однополых союзов семьей. Правда, пока эти решения не дают конкретных прав - например, возможности представлять партнера в больнице или в вопросах получения наследства. Закон о гражданских союзах латвийский парламент так и не принял.
Русская служба Би-би-си рассказывает как ЛГБТ-семьи добиваются своих прав в Латвии.