"Я каждый день смотрю пропаганду". Российское телевидение глазами британца

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Я каждый день смотрю пропаганду". Российское телевидение глазами британца

59 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Фрэнсис Скарр каждый день смотрит российскую пропаганду. Но в отличие от большинства зрителей таких телепрограмм для него это работа – Скарр работает в службе мониторинга Би-би-си, анализируя, о чем говорят на российском телевидении.