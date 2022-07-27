"Я каждый день смотрю пропаганду". Российское телевидение глазами британца
"Я каждый день смотрю пропаганду". Российское телевидение глазами британца
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Фрэнсис Скарр каждый день смотрит российскую пропаганду. Но в отличие от большинства зрителей таких телепрограмм для него это работа – Скарр работает в службе мониторинга Би-би-си, анализируя, о чем говорят на российском телевидении.
Анастасия Сорока спросила у него, что самое сложное в этой работе и какие заявления на российском телевидении показались ему самыми странными.