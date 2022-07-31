"Нет ничего хуже для детей, чем вечно плачущая мать." Она потеряла мужа, брата и мать

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"Нет ничего хуже для детей, чем вечно плачущая мать." Она потеряла мужа, брата и мать

54 минуты назад

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Война России с Украиной унесла жизни сразу трех членов семьи Татьяны Ластович. Сначала в "снайперской дуэли" погиб ее брат.

Мать умерла от взрывной волны в бункере Азовстали. В последнем разговоре с мужем Татьяна пообещала ему, что с детьми будет все хорошо. Вскоре после этого и мужа застрелил снайпер.