"Я навсегда запомню этот опыт". Застрявшие в портах Украины моряки собираются домой

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"Я навсегда запомню этот опыт". Застрявшие в портах Украины моряки собираются домой

58 минут назад

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После того как Россия, Украина и Турция подписали соглашение об экспорте зерна, экипажи судов, запертых в портах Украины, могут отправиться домой. 19-летний кадет Бурак Кинайер в свой первый рейс попал на судне в Украину.

Из-за начавшейся войны его корабль на 5 месяцев застрял в порту Одессы. Все это время экипажу было запрещено сходить на берег. Сейчас Бурак вместе с остальными членами экипажа готовится к отправке домой. Он говорит, что несмотря на ужасы первого рейса, он не потерял любовь к профессии.

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