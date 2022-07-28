Возвращение в оккупацию: сотни украинцев стоят в очереди, чтобы уехать домой

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Возвращение в оккупацию: сотни украинцев стоят в очереди, чтобы уехать домой

12 минут назад

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Сотни украинцев стоят в очереди в Запорожье, чтобы вернуться в свои дома на оккупированных российскими войсками территориях.

В день через границу пропускают около двадцати машин. Людям приходится днями ждать в палатках, машинах и просто на земле.