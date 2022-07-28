Возвращение в оккупацию: сотни украинцев стоят в очереди, чтобы уехать домой
Возвращение в оккупацию: сотни украинцев стоят в очереди, чтобы уехать домой
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Сотни украинцев стоят в очереди в Запорожье, чтобы вернуться в свои дома на оккупированных российскими войсками территориях.
В день через границу пропускают около двадцати машин. Людям приходится днями ждать в палатках, машинах и просто на земле.
В июне Владимир Зеленский заявил, что Россия оккупировала 20% Украины. Много где в таких областях нет воды и газа, не работают магазины, а жители чаще всего полностью зависят от гуманитарной помощи российских военных.