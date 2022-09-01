Гонка за пост премьера Британии. Пять фактов о Риши Сунаке
Гонка за пост премьера Британии. Пять фактов о Риши Сунаке
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42-летний Риши Сунак - бывший министр финансов Великобритании, в политике он с 2015 года. Его уличали в нарушении ковидных ограничений во время пандемии, а его жену, наследницу индийского миллиардера, - в неуплате налогов.
Что еще нужно знать о Риши Сунаке? Би-би-си собрала 5 фактов о кандидате в британские премьеры.
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