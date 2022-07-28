Штурм парламента в Ираке. В чем причины кризиса в стране?

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Штурм парламента в Ираке. В чем причины кризиса в стране?

10 минут назад

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Ирак уже 290 дней живет без полноценного правительства. Сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра в среду заняли здание парламента. Депутатов там в этот момент не было.

“Зеленая зона" Багдада, где находится здание парламента, тщательно охраняется. Но даже слезоточивый газ и водометы не остановили протестующих "садристов". Они выступают против кандидата в премьер-министры страны Мохаммеда ас-Судани, считая его ставленником Ирана.

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