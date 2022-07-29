Обстрел колонии в Еленовке. Что говорят в России и Украине?

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Обстрел колонии в Еленовке. Что говорят в России и Украине?

51 минуту назад

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В колонии в Еленовке в самопровозглашенной ДНР содержались украинские военнопленные, в том числе сдавшиеся в плен бойцы полка "Азов".

Российское Министерство обороны заявило, что обстрел был совершен реактивной системой залпового огня HIMARS. Украинская сторона заявляет, что не стреляет по гражданским объектам, тем более по своим "пленным собратьям".Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: