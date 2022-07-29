Последствия удара по колонии в Еленовке. Без комментариев

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Последствия удара по колонии в Еленовке. Без комментариев

45 минут назад

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Агентство Reuters опубликовало кадры из колонии в Еленовке, по которой утром 29 июля был нанесен удар. Как заявляют представители самопровозглашенной ДНР, там содержались украинские военнопленные, в том числе защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе. Погибли более 50 человек, десятки ранены.

Российское министерство обороны заявило, что обстрел был совершен украинской стороной с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS.

Украинская сторона заявляет, что не стреляет по гражданским объектам, тем более по своим "пленным собратьям".

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