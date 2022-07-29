Елена Зеленская о детях Украины, фотосессии в Vogue и бомбежках. Интервью Би-би-си
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"Без развития нет жизни. Мы продолжим развиваться. Никто не помешает нам этого сделать". В интервью Би-би-си первая леди Украины, Елена Зеленская, рассказала о том, как страны-партнеры помогают украинским детям, о национальной программе психологической поддержки и об иллюзорности мирной жизни в Киеве.
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