Сирены, баррикады и перекрытые дороги. Главное о конфликте в Косове
Сирены, баррикады и перекрытые дороги. Главное о конфликте в Косове
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С 1 августа 2022 в Косове должны были вступить новые правила въезда. По ним сербские автономера нужно было переоформлять на косовские, а гражданам Сербии - получать документы для въезда и выезда.
Из-за этого на той территории Косова, где живут преимущественно сербы, начались протесты: недовольные решением властей строят баррикады и перекрывают дороги. В городе Косовска-Митровица звучали сирены.