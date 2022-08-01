Сирены, баррикады и перекрытые дороги. Главное о конфликте в Косове

Сирены, баррикады и перекрытые дороги. Главное о конфликте в Косове

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С 1 августа 2022 в Косове должны были вступить новые правила въезда. По ним сербские автономера нужно было переоформлять на косовские, а гражданам Сербии - получать документы для въезда и выезда.

Из-за этого на той территории Косова, где живут преимущественно сербы, начались протесты: недовольные решением властей строят баррикады и перекрывают дороги. В городе Косовска-Митровица звучали сирены.