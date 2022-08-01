Заработал порт Одессы. Первый сухогруз с украинской кукурузой отбыл в Ливан

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Заработал порт Одессы. Первый сухогруз с украинской кукурузой отбыл в Ливан

2 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне покинул порт Одессы и направился в Триполи, Ливан. На борту 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Razoni - одно из 16 иностранных судов, заблокированных с начала войны в порту Одессы.

Его отправка стала возможной в результате соглашения по разблокировке черноморских портов, которое Украина и Россия подписали 22 июля 2022 при содействии Турции и ООН. Впрочем, 23 июля Россия снова обстреляла порт Одессы.