Заработал порт Одессы. Первый сухогруз с украинской кукурузой отбыл в Ливан
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Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне покинул порт Одессы и направился в Триполи, Ливан. На борту 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Razoni - одно из 16 иностранных судов, заблокированных с начала войны в порту Одессы.
Его отправка стала возможной в результате соглашения по разблокировке черноморских портов, которое Украина и Россия подписали 22 июля 2022 при содействии Турции и ООН. Впрочем, 23 июля Россия снова обстреляла порт Одессы.
Российская блокировка судоходства по Черному морю повлекла за собой серьезный мировой продовольственный кризис. До войны Украина являлась одним из крупнейших экспортеров продуктов питания. На ее долю приходилось 42% подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы, продавшихся на мировом рынке.