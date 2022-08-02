Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Видео
Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Видео
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Cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на негодование и угрозы со стороны Китая. За движением самолета следили во всем мире.
В Белом доме заявили, что визит Пелоси не влияет на политику США в отношении Тайваня и Китая, а китайские СМИ сообщили о планах военных КНР провести серию маневров близ острова.
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Видео, "Я каждый день смотрю пропаганду". Российское телевидение глазами британца, Продолжительность 9,58
Фрэнсис Скарр работает в службе мониторинга Би-би-си, анализируя, о чем говорят на российском телевидении.