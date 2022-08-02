Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Видео

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Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Видео

час назад

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Cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на негодование и угрозы со стороны Китая. За движением самолета следили во всем мире.

В Белом доме заявили, что визит Пелоси не влияет на политику США в отношении Тайваня и Китая, а китайские СМИ сообщили о планах военных КНР провести серию маневров близ острова.

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