"Помочь маме немножко". Как дети из Украины рисуют войну и зарабатывают творчеством

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"Помочь маме немножко". Как дети из Украины рисуют войну и зарабатывают творчеством

7 минут назад

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В Британии заработала онлайн-платформа, где можно купить рисунки детей из Украины. На сайте LELEKA каждый рисунок вне зависимости от его сложности стоит 7 фунтов. Для детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за войны, этот заработок - возможность потратить деньги на свое усмотрение: кто-то помогает родителям, оставшимся без работы, кто-то отдает волонтерам, помогающим украинским военным, кто-то сдает на гуманитарную помощь, а кто-то дарит маленькие подарки своим друзьям.

В базе сайта уже более 7 тысяч рисунков, еще около 5 тысяч находятся в обработке.

Проект создала команда волонтеров из разных стран, в том числе и из России, а одна из соосновательниц сервиса – Аляксандра Ламаченка из Беларуси.

Продюсер Би-би-си Мила Доценко встретилась с ней, а также пообщалась с теми, кто пользуется сервисом: с авторами картин и их родителями, а также с покупателями рисунков.

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