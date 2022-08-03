"Их дух не сломлен, они сильные". Жены и матери о пленных Еленовки

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"Их дух не сломлен, они сильные". Жены и матери о пленных Еленовки

57 минут назад

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Взрыв в колонии в Еленовке унес жизни 53 военнопленных украинцев. Киев называет их смерти военным преступлением и провокацией России. Россия утверждает, что причина трагедии - украинский удар из американской системы залпового огня HIMARS.

Москва пообещала допустить до места трагедии экспертов Красного Креста, но до сих пор не выполнила своего обещания.