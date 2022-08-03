"Их дух не сломлен, они сильные". Жены и матери о пленных Еленовки
"Их дух не сломлен, они сильные". Жены и матери о пленных Еленовки
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Взрыв в колонии в Еленовке унес жизни 53 военнопленных украинцев. Киев называет их смерти военным преступлением и провокацией России. Россия утверждает, что причина трагедии - украинский удар из американской системы залпового огня HIMARS.
Москва пообещала допустить до места трагедии экспертов Красного Креста, но до сих пор не выполнила своего обещания.
Тем временем родственники и близкие тщетно пытаются узнать о судьбе содержавшихся в Еленовке украинских военнопленных. Жены защищавших Азовсталь украинцев рассказали Би-би-си, как пытаются разыскать мужей.