"Волонтер-террорист". Пленная из Еленовки рассказала, как там издевались над людьми

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"Волонтер-террорист". Пленная из Еленовки рассказала, как там издевались над людьми

12 минут назад

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Анна Ворошева родилась и жила в Мариуполе. После начала войны она сначала решила уехать в Запорожье, но затем стала волонтеркой и развозила гуманитарную помощь.

На одном из блокпостов Анну задержали. Несколько дней ее перевозили из одного места в другое, пока она не оказалась в колонии в Еленовке, где провела три месяца.

Анна освободилась из колонии за три недели до взрывов. За четыре дня до удара, в котором Украина и Россия обвинили друг друга, женщина рассказала Би-би-си о том, как в Еленовке издевались над пленными.

Русская служба Би-би-си направила запрос в МВД самопровозглашенной ДНР с просьбой прокомментировать сообщения о пытках в колонии и ждет ответа.

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