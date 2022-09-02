Гонка за пост премьера Британии. Пять фактов о Лиз Трасс

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Гонка за пост премьера Британии. Пять фактов о Лиз Трасс

32 минуты назад

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47-летняя Лиз Трасс, ныне глава министерства иностранных дел Британии, в начале своей карьеры смогла избраться в парламент только с третьей попытки.

В 2014 году она стала самой молодой женщиной-министром в кабинете Дэвида Камерона.

С тех пор она успела поработать с тремя премьерами. Свои политические взгляды она меняла не раз. И отличается жесткой риторикой в отношении России.Что еще нужно знать о Лиз Трасс? Би-би-си собрала 5 фактов о кандидатке в британские премьеры.

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