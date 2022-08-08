На велосипедах под обстрелами. Как пожилые люди выживают в горячих точках Донецкой области
На велосипедах под обстрелами. Как пожилые люди выживают в горячих точках Донецкой области
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Нехватка и дороговизна бензина, повреждения инфраструктуры и транспортной системы – вот лишь некоторые из причин, по которым остающиеся в зоне боевых действий жители Донецкой области теперь передвигаются на велосипедах.
С начала войны в Украине велосипедисты неоднократно становились жертвами российских военных, но это не останавливает людей.
В подконтрольной Украине части Донецкой области остаются сотни тысяч пожилых людей, несмотря на распоряжение об эвакуации. Для многих из них велосипед – единственное доступное средство передвижения.