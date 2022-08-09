Мир вокруг Трампа: союзники и противники скандального президента США | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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«Я и не подозревал, что политика - это так весело.» Дональд Трамп - один из самых противоречивых президентов современной истории, наплевавший на все соглашения, как внутренние, так и внешние.

Впервые ближайшие советники Трампа и зарубежные лидеры расскажут о том, как он отринул все правила дипломатии, поставил под угрозу существование НАТО, испортил отношения с союзниками и пытался наладить связи с противниками.

Зная то, как будет развиваться история в последующие два года после его президентства, напрашивается очевидный вопрос - как годы, которые Трамп провел в Белом доме, повлияли на положение дел в мире сейчас.

Часть 1 "Америка прежде всего"

Приход Дональда Трампа к власти был основан на обещании реформировать внешнюю политику США. В течение первых его дней у власти телефон в администрации разрывался. Мировых лидеров весьма заботило, что именно он подразумевал под словами «Америка прежде всего». В итоге Трамп ополчился на ближайших союзников Америки и начал налаживать связи с противниками.

Часть 2 "Новый вид дипломатии"

Во второй серии мы поговорим о политике Дональда Трампа в отношении Ближнего Востока: от ядерного соглашения с Ираном до возвращения американских войск домой. Трамп насаждает свой собственный вид дипломатии в одном из самых неспокойных регионов мира. Он приводит Америку на грань войны и раскрывает неожиданную сделку.

Часть 3 "Америка VS Китай"

"Китай, на мой взгляд, совершил величайшую кражу в мировой истории. Он украл наши деньги, рабочие места и фабрики." - заявил Трамп. В третьей серии он вступает в битву с Китаем за мировое господство и пытается заключить сделку века.