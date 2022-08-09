"Хуже, чем в Чернобыле". Что говорят люди, живущие рядом с Запорожской АЭС
"Хуже, чем в Чернобыле". Что говорят люди, живущие рядом с Запорожской АЭС
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Российские войска захватили Запорожскую АЭС еще в начале марта, на вторую неделю войны. 5 августа 2022 станция вновь подверглась обстрелам. Россия и Украина обвинили в этом друг друга.
Глава Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси призвал прекратить любые военные действия в окрестностях АЭС.
Он заявил, что обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью людей и окружающей среде и в Украине, и за ее пределами.