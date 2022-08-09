Взрывы на аэродроме в Крыму. Видео
Взрывы на аэродроме в Крыму. Видео
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На военном аэродроме в аннексированном Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны России утверждает, что там сдетонировали боеприпасы. Украина на момент публикации видео не комментировала случившееся.
Аэродром располагается в Лакском районе недалеко от городов Саки и Новофедоровка. По словам главы минздрава Крыма, от взрывов пострадали как минимум пять человек, включая одного ребенка.
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