Взрывы на аэродроме в Крыму. Видео

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Взрывы на аэродроме в Крыму. Видео

час назад

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На военном аэродроме в аннексированном Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны России утверждает, что там сдетонировали боеприпасы. Украина на момент публикации видео не комментировала случившееся.

Аэродром располагается в Лакском районе недалеко от городов Саки и Новофедоровка. По словам главы минздрава Крыма, от взрывов пострадали как минимум пять человек, включая одного ребенка.

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