Из тюрьмы на войну. Как белорусов изменили протесты, репрессии и вторжение в Украину

36 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Белорусы Тихон, Алексей и Юлия вышли из мест заключения, когда мир изменился - Россия начала войну в Украине. А Минск поддержал вторжение. Пострадав за участие в протестах после выборов президента Беларуси в 2020 году и помощь политзаключенным, теперь они адаптируются к новой жизни, где многие перестали считать белорусов борцами за свободу и называют гражданами страны-агрессора.

В августе 2020 года белорусы вышли на улицы своих городов, чтобы выразить свое несогласие с итогами президентских выборов, в которых ЦИК страны назвал победителем Александра Лукашенко.

Последовавшие за этим массовые акции протеста и задержания переросли в систематическое преследование не только участников протеста, но и несогласных с действующей властью. Репрессии не прекращаются до сих пор.

По данным правозащитного центра "Весна", прямо сейчас за решеткой находятся более 1260 человек, осужденных по политическим статьям.

В местах заключения люди практически отрезаны от связи с внешним миром, часто лишены свиданий с родственниками.