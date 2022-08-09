Жизнь в Славянске. Два месяца без водоснабжения
Жизнь в Славянске. Два месяца без водоснабжения
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В результате боевых действий без электричества остались насосы на водозаборных пунктах Донецкой области. Из-за продолжающихся боев компания "Вода Донбасса" не может их отремонтировать. В результате жители Славянска, который находится в 15 км от линии фронта, уже 2 месяца живут без водоснабжения и вынуждены ходить за водой на пункты раздачи.
30 июля президент Украины Зеленский объявил обязательную эвакуацию из подконтрольных Украине районов Донецкой области, так как обеспечить людей водой и энергией власти из-за войны сейчас не могут.