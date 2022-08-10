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Похороны погибших в Буче. Видео

59 минут назад

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Более тысячи мирных жителей погибли в Бучанском районе за месяц российской оккупации. Более 600 человек – были застрелены. О зверствах стало известно после ухода войск РФ из этих мест в марте 2022 года.

9 августа в Буче похоронили тела 15 человек из братской могилы. По словам вице-мэра Бучи, погибшие – мирные жители. Это или сгоревшие в автомобилях люди, пытавшиеся бежать, или убитые выстрелами в грудь и голову.Россия настаивает, что убийства мирных жителей в Буче - постановка.