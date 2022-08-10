"Дом аж вздрогнул": что рассказывают очевидцы взрывов в Крыму

"Дом аж вздрогнул": что рассказывают очевидцы взрывов в Крыму

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9 августа на военном аэродроме "Саки" недалеко от поселка Новофедоровка прогремели взрывы. В минобороны РФ заявили, что причиной стало нарушение техники безопасности.

По словам местных властей, один человек погиб, еще 14 пострадали. Взрывы повредили более 60 многоквартирных домов и 20 коммерческих объектов.

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