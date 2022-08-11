"Кистью или оружием". Художники расписывают сгоревшие автомобили в Ирпене
"Кистью или оружием". Художники расписывают сгоревшие автомобили в Ирпене
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В самом начале войны Ирпень почти на месяц оккупировала российская армия. Город стал полем боя при продвижении армии РФ к Киеву. За это время, как сообщали украинские власти, в городе погибли 269 мирных жителей.
Художники из Украины и США расписывают подсолнухами разбитые и сожженные автомобили в городе.
Они хотят дать надежду на восстановление тем, кто остался или вернулся в город. Но не все согласны с тем, что такой способ уместен.