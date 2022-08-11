"Кистью или оружием". Художники расписывают сгоревшие автомобили в Ирпене

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"Кистью или оружием". Художники расписывают сгоревшие автомобили в Ирпене

23 минуты назад

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В самом начале войны Ирпень почти на месяц оккупировала российская армия. Город стал полем боя при продвижении армии РФ к Киеву. За это время, как сообщали украинские власти, в городе погибли 269 мирных жителей.

Художники из Украины и США расписывают подсолнухами разбитые и сожженные автомобили в городе.