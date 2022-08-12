"Мы вернемся в Мариуполь". История женской футбольной команды из оккупированного города
"Мы вернемся в Мариуполь". История женской футбольной команды из оккупированного города
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Футбольная команда "Мариупольчанка" была создана двумя энтузиастками женского футбола Кариной Кулаковской и Яной Винокуровой. После начала войны они и девочки из футбольной команды прятались в подвале дома Яны, а потом нашли транспорт и уехали из города.
Но Яна и Карина вернулись, чтобы привезти гуманитарную помощь и эвакуировать еще несколько десятков человек.
Мариуполь практически с начала вторжения России в Украину находился в осаде. В мае город перешел в руки российской армии. За это время было разрушено 90% зданий в городе.