"Мы вернемся в Мариуполь". История женской футбольной команды из оккупированного города

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"Мы вернемся в Мариуполь". История женской футбольной команды из оккупированного города

37 минут назад

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Футбольная команда "Мариупольчанка" была создана двумя энтузиастками женского футбола Кариной Кулаковской и Яной Винокуровой. После начала войны они и девочки из футбольной команды прятались в подвале дома Яны, а потом нашли транспорт и уехали из города.

Но Яна и Карина вернулись, чтобы привезти гуманитарную помощь и эвакуировать еще несколько десятков человек.