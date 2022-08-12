Теневая армия: как украинские партизаны борются с оккупацией Херсона
Теневая армия: как украинские партизаны борются с оккупацией Херсона
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С начала войны Россия оккупировала около 20% территории Украины. На этих территориях назначают лояльных России чиновников, акции протеста жестко разгоняются, а их участников преследуют.
Но украинцы не сдаются и сформировали подпольное сопротивление. Активисты передают ВСУ данные о местоположении российских сил и напоминают местным жителям, что партизаны видят все.
Корреспондентка Би-би-си Сара Рейнсфорд поговорила с участниками сопротивления и рассказывает, как они противостоят оккупации.