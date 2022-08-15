Из архива Би-би-си: Дмитрий Врубель о том, как создавался знаменитый "Поцелуй"
Из архива Би-би-си: Дмитрий Врубель о том, как создавался знаменитый "Поцелуй"
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Накануне 20-летия падения Берлинской стены в ноябре 2009 года художник Дмитрий Врубель рассказывал корреспонденту Би-би-си Зиновию Зинику, как появился знаменитый "Поцелуй".
Интервью прозвучало в передаче Русской службы Би-би-си "Пятый этаж".
Дмитрия Врубеля не стало 14 августа 2022 года.