Лидер украинской группы "Антитела" Тарас тополя о жизни на войне, жене и будущем альбоме

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Лидер украинской группы "Антитела" Тарас тополя о жизни на войне, жене и будущем альбоме

49 минут назад

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С начала войны в Украине тысячи людей гражданских профессий записались на фронт добровольцами, чтобы помочь защитить свою родину от нападения России.

В числе тех, кто так поступил – музыканты группы "Антитела", одной из самых популярных групп Украины.

Участники команды стали командой парамедиков и ведут боевые дежурства в Харьковской области.