Лидер украинской группы "Антитела" Тарас тополя о жизни на войне, жене и будущем альбоме
Лидер украинской группы "Антитела" Тарас тополя о жизни на войне, жене и будущем альбоме
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С начала войны в Украине тысячи людей гражданских профессий записались на фронт добровольцами, чтобы помочь защитить свою родину от нападения России.
В числе тех, кто так поступил – музыканты группы "Антитела", одной из самых популярных групп Украины.
Участники команды стали командой парамедиков и ведут боевые дежурства в Харьковской области.
Фронтмен "Антител" Тарас Тополя рассказал Би-би-си с чем ему пришлось свыкнуться на фронте и что он намерен делать после окончания войны.