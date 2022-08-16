"Все-таки мне легче": как перезахороняют тела в оккупированном Рубежном

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"Все-таки мне легче": как перезахороняют тела в оккупированном Рубежном

16 августа 2022

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Российская армия заняла Рубежное еще в апреле. В ходе боевых действий многие мирные жители погибли, и их приходилось хоронить прямо во дворах.

В августе здесь начали эксгумировать их тела власти самопровозглашенной ЛНР. По сообщениям ТАСС, из таких могил извлекли более ста тел.

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