"Все-таки мне легче": как перезахороняют тела в оккупированном Рубежном
"Все-таки мне легче": как перезахороняют тела в оккупированном Рубежном
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Российская армия заняла Рубежное еще в апреле. В ходе боевых действий многие мирные жители погибли, и их приходилось хоронить прямо во дворах.
В августе здесь начали эксгумировать их тела власти самопровозглашенной ЛНР. По сообщениям ТАСС, из таких могил извлекли более ста тел.
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