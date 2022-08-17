Обстрелы Запорожской АЭС: чем это грозит и кто пострадает? Отвечает радиохимик РАН

час назад

Обстрелы Запорожской АЭС, которую российские военные захватили еще в первые недели войны в Украине, не прекращаются с 5 августа. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга. Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, состоит из 6 энергоблоков. Масштаб катастрофы на АЭС сложно предсказать, но специалисты считают, что ее последствия могут затронуть не только Украину и Россию, но и все близлежащие страны региона.