Обстрелы Запорожской АЭС: чем это грозит и кто пострадает? Отвечает радиохимик РАН
Обстрелы Запорожской АЭС: чем это грозит и кто пострадает? Отвечает радиохимик РАН
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Обстрелы Запорожской АЭС, которую российские военные захватили еще в первые недели войны в Украине, не прекращаются с 5 августа. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга. Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, состоит из 6 энергоблоков. Масштаб катастрофы на АЭС сложно предсказать, но специалисты считают, что ее последствия могут затронуть не только Украину и Россию, но и все близлежащие страны региона.
Так какова степень риска? На главные вопросы о угрозах от аварии на Запорожской АЭС отвечает радиохимик из Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков.