Новый обстрел Харькова: восемь ракет и девять погибших

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Новый обстрел Харькова: восемь ракет и девять погибших

22 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Российская армия в ночь на 18 августа обстреляла Харьков. В Минобороны РФ заявили, что вели огонь "по базе иностранных наемников и уничтожили более 90 боевиков".

Две из восьми выпущенных ракет попали в здания общежитий. Погибли как минимум девять человек. Более 30 мирных жителей были ранены.