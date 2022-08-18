Новый обстрел Харькова: восемь ракет и девять погибших
Новый обстрел Харькова: восемь ракет и девять погибших
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Российская армия в ночь на 18 августа обстреляла Харьков. В Минобороны РФ заявили, что вели огонь "по базе иностранных наемников и уничтожили более 90 боевиков".
Две из восьми выпущенных ракет попали в здания общежитий. Погибли как минимум девять человек. Более 30 мирных жителей были ранены.
Владимир Зеленский назвал атаку “подлым и циничным ударом по гражданским, не имеющим никакого оправдания и демонстрирующим бессилие агрессора”.