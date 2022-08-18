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"Моральная ответственность на гражданах": как Эстония закрывается от россиян

час назад

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Эстония запретила россиянам въезжать в страну по шенгенским визам, которые сама выдала ранее. Пока пересечь русско-эстонскую границу еще можно по “шенгенам” других стран. Но и эту возможность могут отменить.