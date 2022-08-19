Из Бучи с "паляницей". В освобожденной Буче вновь открылась необычная пекарня
Из Бучи с "паляницей". В освобожденной Буче вновь открылась необычная пекарня
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Пекарня "Хатинка" открылась в Буче за пару лет до войны и специализировалась на традиционных, старинных способах выпечки хлеба.
Во время оккупации здание заняли и заметно повредили российские военные. Но когда город освободили, хозяева вернулись, отремонтировали помещение и вновь начали печь.
Работу пекарни поддерживают люди со всего света. Печь хлеб помогают волонтеры, дрова для печи сюда приносят в качестве пожертвований, а продаются "паляницы" за благотворительные взносы. Хлеб из печи пользуется в регионе известностью и популярностью.