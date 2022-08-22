Райские птицы: откуда у них такое завораживающее оперение? Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Райские птицы завораживают человека вот уже более пятисот лет. Дэвид Аттенборо был одним из первых, кому довелось запечатлеть на камеру брачные игры этих удивительных и разнообразных птиц.

Он исследовал их в дальних тропических лесах, заповедниках и в музейных коллекциях по всему миру. У многих племен райские птицы были и остаются предметом религиозного почитания, во многом благодаря их красочному оперению. Но за этим разнообразием стоит эволюционный отбор, и ответ на вопрос, как и почему именно этот вид получил такое невероятное оперение, довольно прозаичен.