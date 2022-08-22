Латвия объявила Россию страной, поддерживающей терроризм: что об этом думают латвийцы
Латвия объявила Россию страной, поддерживающей терроризм: что об этом думают латвийцы
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Латвия объявила Россию государством, поддерживающим терроризм. Сейм заявил, что Россия проводит "целенаправленный геноцид против украинского народа".
Это не первый подобный случай. В мае похожее решение приняла Литва.
Примерно четверть населения Латвии - русскоязычные. И отношение к России у жителей Латвии сильно разнится. Поэтому решение Сейма вызвало в стране противоречивую реакцию.
Русская служба Би-би-си поговорила об этих вопросах с жителями Риги и депутатами Сейма Латвии.