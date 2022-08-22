Латвия объявила Россию страной, поддерживающей терроризм: что об этом думают латвийцы

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Латвия объявила Россию страной, поддерживающей терроризм: что об этом думают латвийцы

26 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Латвия объявила Россию государством, поддерживающим терроризм. Сейм заявил, что Россия проводит "целенаправленный геноцид против украинского народа".

Это не первый подобный случай. В мае похожее решение приняла Литва.

Примерно четверть населения Латвии - русскоязычные. И отношение к России у жителей Латвии сильно разнится. Поэтому решение Сейма вызвало в стране противоречивую реакцию.