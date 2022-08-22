Остановки-бомбоубежища появились в Харькове. Как они выглядят и что думают жители города?
Остановки-бомбоубежища появились в Харькове. Как они выглядят и что думают жители города?
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В Харькове появилась первая автобусная остановка - бомбоубежище. Модульная бетонная конструкция призвана защитить пешеходов и горожан, ожидающих транспорт, во время обстрелов.
Укрытие оборудовано Wi-Fi, экраном, на котором видно, что происходит снаружи, сиденьями и связью с диспетчером. Внутри могут разместиться до 50 человек.
Мэрия планирует установить в городе 25 таких сооружений.
Харьков подвергается постоянным обстрелами с начала вторжения России в Украину. Российскими ударами разрушены более 4 тысяч домов, сотни школ и детсадов, десятки больниц, сообщал горсовет.В Москве неоднократно отрицали, что наносят удары по мирным объектам.