Остановки-бомбоубежища появились в Харькове. Как они выглядят и что думают жители города?

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Остановки-бомбоубежища появились в Харькове. Как они выглядят и что думают жители города?

час назад

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В Харькове появилась первая автобусная остановка - бомбоубежище. Модульная бетонная конструкция призвана защитить пешеходов и горожан, ожидающих транспорт, во время обстрелов.

Укрытие оборудовано Wi-Fi, экраном, на котором видно, что происходит снаружи, сиденьями и связью с диспетчером. Внутри могут разместиться до 50 человек.

Мэрия планирует установить в городе 25 таких сооружений.