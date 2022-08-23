Жители Северска: почему люди не хотят уезжать?
Жители Северска: почему люди не хотят уезжать?
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В Северске, который находится в Донецкой области на полпути между оккупированным Россией Северодонецком и удерживаемым Украиной Славянском, местные жители с мая живут без водопровода, газа и электричества.
Несмотря на разруху, сгоревшие или изрешеченные пулями здания и постоянные звуки обстрелов, некоторые жители до сих пор отказываются покидать свои дома.
Власти Украины планируют "обязательную" эвакуацию из подконтрольного ей восточного района боевых действий в Донецке. Но жители могут отказаться, заполнив форму с заявлением о намерении остаться.
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