Жители Северска: почему люди не хотят уезжать?

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Жители Северска: почему люди не хотят уезжать?

30 минут назад

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В Северске, который находится в Донецкой области на полпути между оккупированным Россией Северодонецком и удерживаемым Украиной Славянском, местные жители с мая живут без водопровода, газа и электричества.

Несмотря на разруху, сгоревшие или изрешеченные пулями здания и постоянные звуки обстрелов, некоторые жители до сих пор отказываются покидать свои дома.

Власти Украины планируют "обязательную" эвакуацию из подконтрольного ей восточного района боевых действий в Донецке. Но жители могут отказаться, заполнив форму с заявлением о намерении остаться.

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