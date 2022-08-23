Как Украина избавляется от топонимов и символов общей с Россией истории

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Как Украина избавляется от топонимов и символов общей с Россией истории

54 минуты назад

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Первая такая волна после распада СССР в 1991 году была стихийной и коснулась памятников тоталитарным деятелям советской эпохи - в основном в центральной и западной Украине.

С 2014 года по всей Украине начался "ленинопад" и переименование улиц и населенных пунктов. Тогда Верховная Рада приняла четыре закона о "декоммунизации". 25 районов и 987 населенных пункта, более 50 тысяч улиц поменяли названия. А 2389 памятника, 1320 из которых - Ленину - демонтировали к концу 2016 года.

Третья волна, спровоцированная полномасштабным вторжением России в Украину, получила название "дерусификация". Началась борьба с имперским и коммунистическими топонимами и памятниками, ранее не затронутым первыми двумя волнами.

Под переименование попадают улицы с названиями вроде "Пушкина", "Тверская", "Гагарина".

Би-би-си разбирались что и почему пойдет под снос и переименование. И почему не везде это возможно.

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