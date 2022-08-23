“Жертвоприношение всего русского”. Что говорили на прощании с Дарьей Дугиной

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“Жертвоприношение всего русского”. Что говорили на прощании с Дарьей Дугиной

54 минуты назад

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В Москве простились с Дарьей Дугиной, дочерью идеолога "русского мира" и неоевразийства Александра Дугина. Дарья была правой рукой отца, а также автором прокремлевских RT и "Царьграда". Машина девушки взорвалась в Подмосковье 21 августа, она погибла на месте.

Проститься с Дугиной пришли писатель Захар Прилепин, бизнесмен Евгений Пригожин, а также депутаты Госдумы. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, например, выражая соболезнования родителям погибшей, произнес: “Одна страна! Один президент! Одна победа!”. В соцсетях быстро провели параллель с фашистским лозунгом “Один народ, один рейх, один фюрер”.

Через два дня после убийства в ФСБ заявили, что раскрыли преступление. По их версии, за убийством стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей назвали гражданку Украины Наталью Вовк (Шабан) и показали фото предположительного удостоверения полка “Азов”, (признан в России террористической организацией), выданного на имя женщины.