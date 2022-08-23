“Жертвоприношение всего русского”. Что говорили на прощании с Дарьей Дугиной
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В Москве простились с Дарьей Дугиной, дочерью идеолога "русского мира" и неоевразийства Александра Дугина. Дарья была правой рукой отца, а также автором прокремлевских RT и "Царьграда". Машина девушки взорвалась в Подмосковье 21 августа, она погибла на месте.
Проститься с Дугиной пришли писатель Захар Прилепин, бизнесмен Евгений Пригожин, а также депутаты Госдумы. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, например, выражая соболезнования родителям погибшей, произнес: “Одна страна! Один президент! Одна победа!”. В соцсетях быстро провели параллель с фашистским лозунгом “Один народ, один рейх, один фюрер”.
Через два дня после убийства в ФСБ заявили, что раскрыли преступление. По их версии, за убийством стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей назвали гражданку Украины Наталью Вовк (Шабан) и показали фото предположительного удостоверения полка “Азов”, (признан в России террористической организацией), выданного на имя женщины.
Украина несколько раз отрицали свою причастность к убийству Дугиной. “Мы не криминальное государство, как Российская Федерация, и не террористическое государство”, - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Видео, Прерванное интервью Александра Дугина Би-би-си, Продолжительность 2,30
Программа Би-би-си "Панорама" посвятила свой очередной выпуск связям Дональда Трампа с Россией и якобы имеющемуся "компромату" на него у российских спецслужб. В том числе журналисты поговорили с Александром Дугиным - российским философом и прокремлевским политологом.