Задержания в Риге на акции противников сноса памятника воинам-освободителям. Видео
Задержания в Риге на акции противников сноса памятника воинам-освободителям. Видео
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Вечером 23 августа в Риге прошла несанкционированная акция противников сноса памятника воинам-освободителям в парке Победы. Более 10 человек задержаны, всего участников митинга, по оценке корреспондента Би-би-си, было более 50.
Многие принесли цветы и свечи. Полиция просила разойтись и оттесняла людей вглубь парка, но те отказывались уходить и говорили, что гуляют.
Демонтаж памятника начался утром 23 августа, территория вокруг была оцеплена.
В России СК возбудил уголовное дело по факту сноса монумента.