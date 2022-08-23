Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Задержания в Риге на акции противников сноса памятника воинам-освободителям. Видео

24 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ” Контекст ”: она поможет вам разобраться в событиях.

Вечером 23 августа в Риге прошла несанкционированная акция противников сноса памятника воинам-освободителям в парке Победы. Более 10 человек задержаны, всего участников митинга, по оценке корреспондента Би-би-си, было более 50.