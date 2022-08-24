Полгода войны: как менялась риторика Зеленского и Путина
Полгода войны: как менялась риторика Зеленского и Путина
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В день, когда Россия вторглась на территорию Украины, Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке, призывая их выразить свое несогласие с войной, а также последовательно предлагал Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
По мере того, как военные действия становились все масштабнее, а количество жертв увеличивалось, менялось отношение Зеленского не только к россиянам и мирным переговорам, но и по другим темам.
А что произошло с риторикой Владимира Путина? Би-би-си выбрала значимые заявления президентов за шесть месяцев войны в Украине.