Полгода войны: как менялась риторика Зеленского и Путина

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Полгода войны: как менялась риторика Зеленского и Путина

20 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

В день, когда Россия вторглась на территорию Украины, Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке, призывая их выразить свое несогласие с войной, а также последовательно предлагал Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

По мере того, как военные действия становились все масштабнее, а количество жертв увеличивалось, менялось отношение Зеленского не только к россиянам и мирным переговорам, но и по другим темам.