Обстрелы Чаплино: рассказы жителей поселка
Обстрелы Чаплино: рассказы жителей поселка
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Поселок Чаплино в Днепропетровской области 24 августа дважды попал под российские обстрелы. В результате одного из ударов погиб 11-летний мальчик. Всего жертв более 20, десятки человек ранены.
Разрушены несколько жилых домов, позже был обстрелян поезд на железнодорожной станции Чаплино. 4 вагона загорелись. В них находились люди.
Президент Украины Владимир Зеленский упомянул обстрел Чаплино в своем видеообращении, адресованном Совбезу ООН.
Представители Минобороны РФ заявили, что целью ракетного обстрела был воинский эшелон и отрапортовали об успехе операции.