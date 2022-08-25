Обстрелы Чаплино: рассказы жителей поселка

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Обстрелы Чаплино: рассказы жителей поселка

25 минут назад

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Поселок Чаплино в Днепропетровской области 24 августа дважды попал под российские обстрелы. В результате одного из ударов погиб 11-летний мальчик. Всего жертв более 20, десятки человек ранены.

Разрушены несколько жилых домов, позже был обстрелян поезд на железнодорожной станции Чаплино. 4 вагона загорелись. В них находились люди.

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул обстрел Чаплино в своем видеообращении, адресованном Совбезу ООН.