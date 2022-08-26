Из "Лады" в "Калашников": как в Ижевске борются с безработицей

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Из "Лады" в "Калашников": как в Ижевске борются с безработицей

47 минут назад

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После начала войны западные компании начали массово уходить с российского рынка. В мае французский автомобильный концерн Renault продал свою долю в АвтоВАЗе.

В марте 3200 сотрудников АвтоВАЗа были отправлены в оплачиваемый отпуск, а позже им было предложено увольнение с выплатой единовременной суммы в 200 тысяч рублей. Некоторые сотрудники АвотоВАЗа ищут временную работу на заводе “Калашников”, также расположенном в Ижевске.